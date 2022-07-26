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СК возбудил уголовное дело из-за свалки у Хилокского рынка в Новосибирске

Фото СК возбудил уголовное дело из-за свалки у Хилокского рынка в Новосибирске
Фото СК возбудил уголовное дело из-за свалки у Хилокского рынка в Новосибирске

Фото ГУ МЧС по Новосибирской области

После жалоб жителей СК РФ возбудил уголовное дело из-за свалки в Новосибирске.

Новосибирские следователи расследуют нарушение прав граждан, живущих рядом с мусорным полигоном «Левобережный» около Хилокского рынка.

Уголовное дело было возбуждено еще 14 июля из-за того, что услуги, предоставляемые свалкой, не отвечают требованиям безопасности.

Расследование показало, что вокруг полигона на улице Малыгина и кладбища «Клещихинское» по улице Хилокской до 14 июля не были выдержаны санитарные зоны: бытовые и промышленные отходы, а также захоронения загрязняли воздух и нарушали права местных жителей.

Расследование продолжается. Ранее ход проверки взял под контроль председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

Также для выяснения обстоятельств СК по Новосибирской области опрашивал пострадавших местных жителей.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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