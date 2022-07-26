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общество

В Новосибирске пропал 77-летний пенсионер в олимпийке и трико

Фото В Новосибирске пропал 77-летний пенсионер в олимпийке и трико
Фото В Новосибирске пропал 77-летний пенсионер в олимпийке и трико

Фото из публикации сообщества «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области»

В Новосибирске разыскивают 77-летнего пенсионера, пропавшего 22 июля.

25 июля в Новосибирске начали поиски 77-летнего Владимира Итальянского: местонахождение мужчины остаётся неизвестным с 22 июля. Ориентировку с приметами, которые помогут опознать исчезнувшего пенсионера, разместили в сообществе поискового отряда «Лиза Алерт».

По информации волонтёров, 77-летний мужчина исчез во время нахождения на территории Заельцовского либо Ленинского района, но сейчас может находиться в любой точке города.

В день пропажи пенсионер был одет джинсовую куртку голубого цвета, олимпийку и трико тёмно-синего цвета, чёрные кроссовки и светлую кепку с надписью «Nike».

Владимир Итальянский обладает худощавым телосложением при росте 160-170 сантиметров, у него седые волосы и глаза голубого цвета.

Тех, кому известна какая-либо информация о местонахождении пенсионера, просят сообщить на горячую линию отряда по номеру 8 800 700 54 52, или в экстренные службы 112.

Напомним, с 25 июля в Новосибирске разыскивают 22-летнего жителя Барнаула, который пропал 16 июля.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

поиски пропавших
Новосибирская область
Лиза Алерт
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