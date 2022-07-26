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В Новосибирске «Воинский» сквер назовут в честь героев Донбасса

Фото В Новосибирске «Воинский» сквер назовут в честь героев Донбасса
Фото В Новосибирске «Воинский» сквер назовут в честь героев Донбасса

Фото Сиб.фм

Мэрия Новосибирска предложила переименовать сквер на улице Воинская в честь героев Донбасса, чтобы увековечить память об участниках спецоперации.

В ходе аппаратного совещания 26 июля мэр Новосибирска Анатолий Локоть озвучил предложение о переименовании сквера «Воинский» в Октябрьском районе, назвав его в честь героев Донбасса. По словам градоначальника, этот запрос есть среди новосибирцев.

«В мэрию — мне лично, в общественную приёмную поступают предложения от горожан. Поэтому я поручил рассмотреть возможность присвоения имён героев — участников специальной военной операции улицам, скверам Новосибирска», — прокомментировал инициативу мэр Анатолий Локоть.

Одним из скверов, на которые распространится смена названия, может стать сквер «Воинский» в Октябрьском районе. В текущее время он находится на реконструкции, а также на его территории завершается строительство православного храма. Кроме того, предусмотрено и озеленение его территорию. Реновацию сквера планируется закончить в 2023 году.

«Сквер расположен на улице Воинской. Эта перспективная территория заслуживает достойного названия. Вопрос будет вынесен на обсуждение городской комиссии по присвоению наименований. Думаю, что и депутаты поддержат нашу инициативу, так как с их стороны были подобные обращения», — резюмировал Анатолий Локоть.

Напомним, во время аппаратного совещания 26 июля мэр Новосибирска сообщил об индексации заработных плат работников бюджетной сферы с 1 июля.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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