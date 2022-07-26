Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В МЧС раскрыли подробности пожара в 13-этажном доме на Челюскинском жилмассиве в Новосибирске

Фото В МЧС раскрыли подробности пожара в 13-этажном доме на Челюскинском жилмассиве в Новосибирске
Фото В МЧС раскрыли подробности пожара в 13-этажном доме на Челюскинском жилмассиве в Новосибирске

Фото предоставлено пресс-службой МЧС по Новосибирской области

В МЧС по Новосибирской области рассказали подробности о возгорании на балконах 13-этажного здания на Челюскинском жилмассиве.

Утром 26 июля в Новосибирске загорелись балконы 13-этажного дома, расположенного на территории Челюскинского жилмассива: как сообщал Сиб.фм, возгорание началось на 10 этаже, после чего перешло ещё на несколько балконов. В региональном МЧС рассказали о последствиях возникновения огня.

Фото В МЧС раскрыли подробности пожара в 13-этажном доме на Челюскинском жилмассиве в Новосибирске 2

По информации пресс-службы ведомства, для ликвидации горения понадобилась усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений. Первые пожарные расчёты были на месте через семь минут после поступления вызова в 6:56. Было установлено, что горят одновременно три балкона: на девятом, десятом и одиннадцатом этажах. Кроме того, горели установленные на этажах кондиционеры.

«В ходе разведки подъезда людей эвакуировали на незадымляемые лестничные клетки. Самостоятельно эвакуировались 20 человек. Информация о пострадавших не поступала», — прокомментировали в пресс-службе МЧС.

Возгорание было ликвидировано спустя 20 минут, на момент написания публикации работы по ликвидации пожара — тушение огня на других этажах и проверка всех квартир на наличие огня — продолжаются.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
пожар
МЧС, спасатели
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

41180
Бастрыкин поручил проверить слова депутата Пироговой о погибших на Украине военных
30101
Снова по 10000 к школе: кому дадут разовую выплату к 1 сентября 2022
18188
Жители Новосибирска сделали татуировки с изображением Иисуса, Ленина и Гитлера
15993
Депутат Пирогова получила угрозы убийством после твита о погибших военных
13539
День работника торговли 23 июля 2022: новые красивые открытки и поздравления в стихах
12440
Обалденно вкусно: раскрыт простой рецепт засолки идеальных груздей и маслят
11789
Добрались до "святого": в России ввели новый запрет по отпускам с 18 июля 2022 года