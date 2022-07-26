В МЧС раскрыли подробности пожара в 13-этажном доме на Челюскинском жилмассиве в Новосибирске

Фото предоставлено пресс-службой МЧС по Новосибирской области

В МЧС по Новосибирской области рассказали подробности о возгорании на балконах 13-этажного здания на Челюскинском жилмассиве.

Утром 26 июля в Новосибирске загорелись балконы 13-этажного дома, расположенного на территории Челюскинского жилмассива: как сообщал Сиб.фм, возгорание началось на 10 этаже, после чего перешло ещё на несколько балконов. В региональном МЧС рассказали о последствиях возникновения огня.

По информации пресс-службы ведомства, для ликвидации горения понадобилась усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений. Первые пожарные расчёты были на месте через семь минут после поступления вызова в 6:56. Было установлено, что горят одновременно три балкона: на девятом, десятом и одиннадцатом этажах. Кроме того, горели установленные на этажах кондиционеры.

«В ходе разведки подъезда людей эвакуировали на незадымляемые лестничные клетки. Самостоятельно эвакуировались 20 человек. Информация о пострадавших не поступала», — прокомментировали в пресс-службе МЧС.

Возгорание было ликвидировано спустя 20 минут, на момент написания публикации работы по ликвидации пожара — тушение огня на других этажах и проверка всех квартир на наличие огня — продолжаются.