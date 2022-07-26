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общество

Заложницы «Айдара»* рассказали о частых изнасилованиях украинскими нацистами

Фото Заложницы «Айдара»* рассказали о частых изнасилованиях украинскими нацистами
Фото Заложницы «Айдара»* рассказали о частых изнасилованиях украинскими нацистами

Фото pixabаy

Народная милиция ЛНР сообщила о многократных случаях изнасилований, которые совершали украинские нацисты в отношении заложниц.

Украинские боевики насиловали женщин, взятых в заложницы на заводе «Азот». Об этом представители Народной милиции (НМ) ЛНР сообщили в беседе с ТАСС.

Члены украинского националистического формирования «Айдар»* насиловали женщин, которых удерживали в заложниках на территории завода «Азот» в Северодонецке. Регулярным изнасилованиям украинскими нацистами подвергались десятки жительниц Украины.

После освобождения Северодонецка и спасения заложников нацистов пострадавшим женщинам начали оказывать помощь, в том числе психологическую. По словам представителей НМ ЛНР, некоторых из пленниц украинских нацистов ждет долгая реабилитация.

* «Айдар» – запрещенное на территории РФ украинское националистическое вооруженное формирование.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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