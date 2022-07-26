Женское движение требует прекратить «преследование» Хельги Пироговой

Фото vk.com / khelgapirogova

Общественно-политическое движение «Мягкая сила» потребовало СКР прекратить «преследование» в отношении новосибирского депутата Хельги Пироговой, оскорбившей погибших военных.

Члены общественно-политического женского движения «Мягкая сила» направили открытое письмо председателю СК РФ Александру Бастрыкину с требованием прекратить «преследование» депутата горсовета Новосибирска. Хельгу Пирогову обвиняют в распространении фейков о ВС России.

Новосибирский депутат Хельга Пирогова стала известна после скандального высказывания, в котором она позволила себе публично оскорблять погибших российских военнослужащих. На пост депутата обратили внимание чиновники и общественники, а позже и правоохранительные органы. Глава Следкома поручил дать правовую оценку высказываниям депутата Пироговой, после чего следователи возбудили в отношении депутата уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

Накануне в СК должен был пройти допрос депутата, но Пирогова решила скрыться от уголовной ответственности в Грузии и сбежала из страны. При этом она отказалась сдавать мандат и уверяет, что продолжает работать депутатом в Новосибирске удаленно, из Тбилиси.

После этого общественники из женской политической организации «Мягкая сила» потребовали у СК прекратить уголовное дело в отношении Хельги, ссылаясь на формулировку статьи о «распространении заведомо ложной информации». В своем обращении активистки давят на то, что в оскорблениях, опубликованных Хельгой Пироговой, не было вообще никакой информации, а только «эмоции».

На этом основании члены движения считают уголовное дело незаконным и требуют прекратить «преследование» депутата. Еще одним аргументом в пользу Пироговой участники «Мягкой силы» называют ее работу на посту муниципального депутата. По их словам, именно благодаря Хельге Пироговой в Новосибирске работают круглосуточные подземные переходы, регулируемые пешеходные переходы и планы на ремонт дорог. Каким именно образом депутат оказали влияние на решение этих вопросов, активисты не указывают. Текст открытого письма они опубликовали в своем Telegram-канале.

Ранее «Сиб.фм» писал, что вице-спикер Панферов посоветовал Пироговой и остальным членам «Коалиции 2020» приносить пользу избирателям, например, мести улицы «длинными» языками.