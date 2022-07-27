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общество

9-летнего мальчика госпитализировали после ДТП с Toyota в Новосибирске

Фото 9-летнего мальчика госпитализировали после ДТП с Toyota в Новосибирске
Фото 9-летнего мальчика госпитализировали после ДТП с Toyota в Новосибирске

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД по Новосибирской области

В Новосибирске водитель Toyota сбил 9-летнего мальчика во дворе дома.

Вечером 26 июля в Советском районе Новосибирска зафиксировали ДТП во дворе дома №7 по улице 2-я Миргородская: там 29-летний водитель Toyota Vitz наехал на 9-летнего мальчика. Как уточнили в новосибирском ГИБДД, мальчик переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобилей.

По информации ведомства, ребёнка доставили в медицинское учреждение с различными травмами.

Недавно Сиб.фм писал о водителе BMW, который решил пойти на опасный обгон по обочине и чуть не наехал на шедших по ней пешеходов.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
ребёнок пострадал
авария, дтп
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