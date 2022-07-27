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Эксперт Николаев прокомментировал трансформацию рынка новостроек в Новосибирске

Фото Эксперт Николаев прокомментировал трансформацию рынка новостроек в Новосибирске
Фото Эксперт Николаев прокомментировал трансформацию рынка новостроек в Новосибирске

Фото Максима Николаева; таблица Сергея Николаева

Аналитик недвижимости Сергей Николаев объяснил, как изменился рынок нового жилья в Новосибирской области за первое полугодие 2022-го.

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев рассказал, какие трансформации произошли среди застройщиков в течение первого полугодия 2022 года.

Ссылаясь на данные Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, эксперт отмечает: за 2021 год, а также с января по июнь в Новосибирской области количество квартир, выведенных застройщиками на рынок, на 11 806 штук превысило общее количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве.

«Это означает, что в Новосибирской области эти полтора года предложение росло на 25% быстрее спроса, несмотря на рекордные продажи 2021 года. В условиях резкого спроса рынок новостроек области плавно перешёл из рынка продавца в рынок покупателя», —

прокомментировал Сергей Николаев.

Аналитик дополнил: до этого настолько ярко выраженный рынок покупателя фиксировался в регионе в 2017 году. После рекордных объёмов ввода жилья в 2015-2016 годах предложение превысило спрос на 16 212 квартир. Это стало причиной множества скидок и акций, которые объявлялись застройщиками в 2017-2018 годах.

Фото Эксперт Николаев прокомментировал трансформацию рынка новостроек в Новосибирске 2

«Сегодня, когда строительство с использованием эскроу-счетов составляет в регионе 83%, подавляющая часть квартир находится в залоге у банков. На скидки покупатели могут рассчитывать только в переоценённых проектах; основная часть застройщиков пойдёт только на субсидированную ипотеку до конца строительства», — пояснил Сергей Николаев.

По мнению эксперта, переход от рынка продавца к рынку покупателя даёт возможность выбирать квартиру без спешки, из-за чего застройщики уже начали убирать заградительные цены. К тому же работа правительства на снижение себестоимости и уменьшение ключевой ставки делают жильё более доступным.

Ранее аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев объяснил, почему на июль 2022 года общее число ипотек в Новосибирской области снизилось на 44%.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
строительство
недвижимость
застройщики
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