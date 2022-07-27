Катер с пассажирами застрял на обмелевшей Оби в Новосибирске

Фото из паблика МАСС в Новосибирске

В Новосибирске катер с пятью пассажирами на бору застрял посреди обмелевшей Оби.

Катер с пассажирами встал на мель в реке Обь в районе Затона в Новосибирске 26 июля. Об этом сообщается в паблике аварийно-спасательной службы в "ВК".

Инцидент произошёл днём 26 июля. Крупное водное судно длиной 15 метров застряло посреди обмелевшей реки.

«На поиски судна и разведку информации вышел катер со спасателями, которые оперативно обнаружили плавательное средство. Выяснилось, что это огромный катер, порядка 15 метров в длину, с большим водоизмещением и катер спасателей не в состоянии его сдвинуть», – рассказали в службе МАСС.

Несмотря на предложение спасателей эвакуировать пятерых человек, пассажиры предпочли остаться на корабле. С их слов, они решили дождаться прибытия катера, который сможет отбуксировать их на место.

Спасатели МАСС предупредили новосибирцев о снижении уровня воды в Оби и призвали людей продумывать маршрут с учётом участков обмеления.

Напомним, специальный катер-аэролодка поступил на вооружение спасателей МАСС в Новосибирском водохранилище.