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общество

Катер с пассажирами застрял на обмелевшей Оби в Новосибирске

Фото Катер с пассажирами застрял на обмелевшей Оби в Новосибирске
Фото Катер с пассажирами застрял на обмелевшей Оби в Новосибирске

Фото из паблика МАСС в Новосибирске

В Новосибирске катер с пятью пассажирами на бору застрял посреди обмелевшей Оби.

Катер с пассажирами встал на мель в реке Обь в районе Затона в Новосибирске 26 июля. Об этом сообщается в паблике аварийно-спасательной службы в "ВК".

Инцидент произошёл днём 26 июля. Крупное водное судно длиной 15 метров застряло посреди обмелевшей реки.

«На поиски судна и разведку информации вышел катер со спасателями, которые оперативно обнаружили плавательное средство. Выяснилось, что это огромный катер, порядка 15 метров в длину, с большим водоизмещением и катер спасателей не в состоянии его сдвинуть», – рассказали в службе МАСС.

Несмотря на предложение спасателей эвакуировать пятерых человек, пассажиры предпочли остаться на корабле. С их слов, они решили дождаться прибытия катера, который сможет отбуксировать их на место.

Спасатели МАСС предупредили новосибирцев о снижении уровня воды в Оби и призвали людей продумывать маршрут с учётом участков обмеления.

Напомним, специальный катер-аэролодка поступил на вооружение спасателей МАСС в Новосибирском водохранилище.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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