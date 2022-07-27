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общество

Мастер резьбы по дереву из Новосибирска создаст «беличью полянку» во дворе на улице Ленина

Фото Мастер резьбы по дереву из Новосибирска создаст «беличью полянку» во дворе на улице Ленина
Фото Мастер резьбы по дереву из Новосибирска создаст «беличью полянку» во дворе на улице Ленина

Фото "Мастерская "Ладушка"

Металлург бросил работу на комбинате и стал создавать шедевры из дерева в Новосибирске.

Мастер резьбы по дереву Илья Давыдов украсил двор на улице Ленина в Новосибирске фигурками белок из трухлявых пней.

«Когда изготовлю все скульптуры, этот уголок будет напоминать сказочную поляну, и дети будут приходить сюда с радостью», – сказал Давыдов.

По заказу ТСЖ резчик создает сказочный уголок с фигурками животных в одном из дворов на улице Ленина. Сейчас мастер вырезал нескольких белок из трухлявых пней и засохших деревьев. Детей настолько впечатлили творения мастера, что они назвали эту площадку «пьяным лесом». По словам самого резчика, все дело в том, что фигуры вырезаны из покореженных стволов деревьев.

Илья Давыдов утверждает, что все белки имеют свой характер. Например, одна из них грызет шишку на вершине ствола, не желая делиться добычей с другими белками. Кроме белок, здесь обосновались гном с тележкой, лисица и ворона. Вскоре мастер изготовит фигуры медвежонка и других лесных обитателей.

Работы мастера пользуются спросом далеко за пределами Новосибирска, свои работы он часто отправляет за границу. Как рассказал резчик порталу «ЧС-Инфо», с детства он мечтал работать с деревом, но осуществить мечту смог, только перебравшись в Бердск и оставив работу на комбинате.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в «Мира Парке» под Новосибирском появилась скульптура «Мать».

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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