Мастер резьбы по дереву из Новосибирска создаст «беличью полянку» во дворе на улице Ленина

Фото "Мастерская "Ладушка"

Металлург бросил работу на комбинате и стал создавать шедевры из дерева в Новосибирске.

Мастер резьбы по дереву Илья Давыдов украсил двор на улице Ленина в Новосибирске фигурками белок из трухлявых пней.

«Когда изготовлю все скульптуры, этот уголок будет напоминать сказочную поляну, и дети будут приходить сюда с радостью», – сказал Давыдов.

По заказу ТСЖ резчик создает сказочный уголок с фигурками животных в одном из дворов на улице Ленина. Сейчас мастер вырезал нескольких белок из трухлявых пней и засохших деревьев. Детей настолько впечатлили творения мастера, что они назвали эту площадку «пьяным лесом». По словам самого резчика, все дело в том, что фигуры вырезаны из покореженных стволов деревьев.

Илья Давыдов утверждает, что все белки имеют свой характер. Например, одна из них грызет шишку на вершине ствола, не желая делиться добычей с другими белками. Кроме белок, здесь обосновались гном с тележкой, лисица и ворона. Вскоре мастер изготовит фигуры медвежонка и других лесных обитателей.

Работы мастера пользуются спросом далеко за пределами Новосибирска, свои работы он часто отправляет за границу. Как рассказал резчик порталу «ЧС-Инфо», с детства он мечтал работать с деревом, но осуществить мечту смог, только перебравшись в Бердск и оставив работу на комбинате.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в «Мира Парке» под Новосибирском появилась скульптура «Мать».