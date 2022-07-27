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МЧС предупредило о шквалистом ветре до 23 м/с в Новосибирской области 28 июля

Фото МЧС предупредило о шквалистом ветре до 23 м/с в Новосибирской области 28 июля
Фото МЧС предупредило о шквалистом ветре до 23 м/с в Новосибирской области 28 июля

Фото unsplash.com / Shashank Sahay

Жителей Новосибирской области предупредили о ливнях, грозах и сильном ветре днем в четверг, 28 июля.

На западе Новосибирской области в ближайшие сутки прогнозируются ливень, град, гроза и шквалистое усиление ветра. Об этом новосибирцев уведомило региональное управление МЧС.

«Днем 28 июля по западу Новосибирской области местами ожидаются дожди, грозы, при грозах ливни и шквалы ветра до 23 м/с», – говорится в сообщении.

В экстренных службах советуют новосибирцам парковать автомобили вдали от деревьев во время непогоды. Во время движения рекомендовано снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать резких маневров. Держаться подальше от деревьев и шатких конструкций необходимо и пешеходам.

Ранее «Сиб.фм» писал, что упавшее во время непогоды дерево повредило Nissan на улице Дзержинского в Новосибирске.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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