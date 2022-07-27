Минтранс Новосибирской области назвал самые удобные способы проезда на авиашоу 31 июля

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Для гостей авиационного спортивного фестиваля «БУДЕМ ЖИТЬ!» и авиашоу, которое состоится 31 июля на аэродроме «Мочище», министерство транспорта и дорожного хозяйства региона организовало обслуживание несколькими видами транспорта.
1. Пригородный железнодорожный транспорт. Дополнительно в этот день до станции Мочище назначено 26 электропоездов. Прямые беспересадочные маршруты организованы с западного направления (станции Коченёво, Чик, Обь, Пригородный простор и прочие по маршруту), южного направления (Черепаново, Искитим, Бердск, Сеятель и прочие по маршруту), а также с Жеребцовского и Кузбасского направлений.
Электропоезда обеспечат быстрый беспересадочный проезд из Ленинского, Советского, Первомайского, Октябрьского районов и Центрального округа г. Новосибирска (Сеятель, Инская, Разъед Иня, Речной вокзал и прочие по маршруту). Со временем отправления, стоимостью и продолжительностью поездки можно ознакомиться в расписании.
2. Автобусы. В Новосибирске от остановки общественного транспорта «Учительская» до аэродрома будут курсировать автобусы маршрутов 189, 189Л и 130 по расписанию.
3. Личный автомобиль. Для гостей фестиваля, желающих воспользоваться личным автомобилем, предусмотрен основной путь подъезда – автодорога «Северный обход г. Новосибирска». В этот день работы, связанные с ремонтом дороги, будут приостановлены, обеспечен проезд по двум полосам в каждом направлении. Возле входа на территорию аэродрома организована платная парковка на 3000 машиномест. Помощь в размещении авто окажут парковщики и волонтёры.
Для снижения рисков возникновения пробок на всех участках дорог вблизи аэродрома из-за припаркованных с нарушением правил дорожного движения автомобилей, будет организована работа мобильных комплексов фотовидеофиксации ЦОДД и эвакуаторов.
По правилам приоритетного движения пешеходов от станции Мочище до аэродрома, а также автобусов из Новосибирска, будут перекрыты для движения участки дорог:
Минтранс региона рекомендует гостям фестиваля для проезда к месту проведения авиашоу отдать приоритет пассажирскому транспорту.
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