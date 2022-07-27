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Минтранс Новосибирской области назвал самые удобные способы проезда на авиашоу 31 июля

Фото Минтранс Новосибирской области назвал самые удобные способы проезда на авиашоу 31 июля
Фото Минтранс Новосибирской области назвал самые удобные способы проезда на авиашоу 31 июля

Фото Freepik

Для гостей авиационного спортивного фестиваля «БУДЕМ ЖИТЬ!» и авиашоу, которое состоится 31 июля на аэродроме «Мочище», министерство транспорта и дорожного хозяйства региона организовало обслуживание несколькими видами транспорта.

1. Пригородный железнодорожный транспорт. Дополнительно в этот день до станции Мочище назначено 26 электропоездов. Прямые беспересадочные маршруты организованы с западного направления (станции Коченёво, Чик, Обь, Пригородный простор и прочие по маршруту), южного направления (Черепаново, Искитим, Бердск, Сеятель и прочие по маршруту), а также с Жеребцовского и Кузбасского направлений.

Электропоезда обеспечат быстрый беспересадочный проезд из Ленинского, Советского, Первомайского, Октябрьского районов и Центрального округа г. Новосибирска (Сеятель, Инская, Разъед Иня, Речной вокзал и прочие по маршруту). Со временем отправления, стоимостью и продолжительностью поездки можно ознакомиться в расписании.

  • Фото Минтранс Новосибирской области назвал самые удобные способы проезда на авиашоу 31 июля 2
  • Фото Минтранс Новосибирской области назвал самые удобные способы проезда на авиашоу 31 июля 3

2. Автобусы. В Новосибирске от остановки общественного транспорта «Учительская» до аэродрома будут курсировать автобусы маршрутов 189, 189Л и 130 по расписанию.

Фото Минтранс Новосибирской области назвал самые удобные способы проезда на авиашоу 31 июля 4

3. Личный автомобиль. Для гостей фестиваля, желающих воспользоваться личным автомобилем, предусмотрен основной путь подъезда – автодорога «Северный обход г. Новосибирска». В этот день работы, связанные с ремонтом дороги, будут приостановлены, обеспечен проезд по двум полосам в каждом направлении. Возле входа на территорию аэродрома организована платная парковка на 3000 машиномест. Помощь в размещении авто окажут парковщики и волонтёры.

Фото Минтранс Новосибирской области назвал самые удобные способы проезда на авиашоу 31 июля 5

Для снижения рисков возникновения пробок на всех участках дорог вблизи аэродрома из-за припаркованных с нарушением правил дорожного движения автомобилей, будет организована работа мобильных комплексов фотовидеофиксации ЦОДД и эвакуаторов.

По правилам приоритетного движения пешеходов от станции Мочище до аэродрома, а также автобусов из Новосибирска, будут перекрыты для движения участки дорог:

  • Восточное шоссе от Пашинского переезда до села Барлак;
  • от Северного обхода г. Новосибирска до Пашинского переезда (направление движения в сторону Пашинского переезда, в обратном направлении движение в штатном режиме);
  • от Восточного шоссе до железнодорожного переезда в направлении посёлка Витаминка в обоих направлениях;
  • от Восточного шоссе до аэродрома «Мочище» в обоих направлениях.

Минтранс региона рекомендует гостям фестиваля для проезда к месту проведения авиашоу отдать приоритет пассажирскому транспорту.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

транспорт
авиация
Правительство Новосибирской области
фестиваль
авиашоу
Мочище
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