Недовольный манул позировал посетителям зоопарка в Новосибирске

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Всеобщий любимец манул попозировал посетителям зоопарка имени Р.А. Шило в Новосибирске.

Фотограф «Сиб.фм» снял манула в Новосибирском зоопарке, который позирует посетителям зверинца с недовольным выражением на морде.

«Манулы – это настоящие звезды Новосибирского зоопарка. Сколько ни хожу в зоопарк, вижу, что за этими хищными животными обожают наблюдать и дети, и взрослые», – рассказал «Сиб.фм» постоянный посетитель зоопарка Олег.

Манулы в зоопарке Новосибирска очень фотогеничные, поэтому они часто попадают на фото и видео. Посетители снимают забавные и трогательные ролики с манулами и их детенышами, которые набирают миллионы просмотров в Сети.

Меньше месяца назад самка манула Мия родила шесть котят. Пока детеныши выходят из своих укрытий совсем ненадолго и стараются поскорее спрятаться в домиках или за своей мамой от всего незнакомого. Вскоре котята станут смелее, и новосибирцы смогут понаблюдать за ними в зоопарке.

Пока посетителям зоопарка позируют только взрослые манулы. При этом зачастую у животных очень серьезные, а иногда и недовольные выражения мордочек.

Несмотря на это, дети так и льнут к вольерам манулов.

В Новосибирском зоопарке манулы размножаются с 1995 года. Котят распределяют по миру в рамках программ по сохранению этого вида. Потомки родившихся в Новосибирске манулов живут в Германии, Чехии, Польше, Франции, Швейцарии, Австрии, Великобритании.

Манулы – редкие хищники, обитающие в степях Евразии. Они занесены как в международную, так и в российскую Красные книги. Сейчас манулам угрожают браконьеры, кроме того, существует реальная угроза исчезновения подходящих зверькам мест обитания. В России находится самый северный ареал обитания этих животных, здесь манулы живут преимущественно в горно-степных и пустынно-степных ландшафтах юго-востока Алтая, в Туве, Бурятии, а также в Забайкалье.