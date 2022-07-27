Опубликовано видео убийства 17-летней девушки ножом в Нижней Ельцовке

Фото из публикации сообщества «АСТ-54» ВКонтакте

Вечером 26 июля в Новосибирске зарезали 17-летнюю девушку: неизвестный мужчина нанёс ей больше десяти ударов ножом — произошедшее попало на видеорегистратор.

Поздним вечером 26 июля в Нижней Ельцовке произошло жестокое убийство — неизвестный нанёс 17-летней девушке не меньше 14 ударов ножом и скрылся с места преступления. Как сообщили в МВД по Новосибирской области утром 27 июля, полиция ведёт работу по установлению и задержанию подозреваемого. Произошедшее записал видеорегистратор одной из машин, находившейся неподалёку от места трагедии — видеозапись опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

По озвученной там же информации, нанесённые девушке 2005 года рождения удары, два из которых пришлись в шею, оказались глубокими, и от полученных травм она скончалась.

«В сумке у погибшей был перцовый баллончик, которым она не смогла воспользоваться. Имеется информация, что ранее со стороны погибшей уже звучали заявления об угрозах. Обычно, родители не отпускали её гулять по вечерам», —

пишут в Telegram-канале.

Предполагается, что совершившим нападение может быть мужчина, который старше на 10 лет: он снимал квартиру недалеко от улицы Лесосечная, где произошла трагедия, и работал грузчиком в «Мария-Ра».

«Был ранее судим за аналогичное преступление, но был оправдан (либо не получил серьёзного наказания). По предварительным данным, убийство совершено на почве ревности. Якобы, убийца заявил «Будешь либо моей либо ничьей»», —

пишут в «АСТ-54 Black».

По информации Telegram-канала, указанная информация получена от знакомых пары.