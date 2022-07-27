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Полиция прокомментировала жестокое убийство 17-летней девушки под Новосибирском

Фото Полиция прокомментировала жестокое убийство 17-летней девушки под Новосибирском
Фото Полиция прокомментировала жестокое убийство 17-летней девушки под Новосибирском

Фото из публикации сообщества «АСТ-54» ВКонтакте

В МВД по Новосибирской области сообщили детали о нападении с ножом на девушку, в результате которого она скончалась.

Вечером 26 июля в Нижней Ельцовке произошло жуткое преступление: неизвестный нанёс 17-летней девушке больше десятка ударов ножом, после чего скрылся, а жертва погибла от полученных травм, сообщается в публикации «АСТ-54». В региональном МВД рассказали, что известно о страшном нападении.

По данным пресс-службы ведомства, сейчас новосибирские правоохранители устанавливают личность подозреваемого.

«В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого», — сообщили в МВД по Новосибирской области.

Как писал Сиб.фм ранее, девушке нанесли не меньше 14 ударов ножом.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Новосибирская область
убийство
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