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общество

Под Новосибирском неизвестный 14 раз ударил молодую девушку ножом

Фото Под Новосибирском неизвестный 14 раз ударил молодую девушку ножом
Фото Под Новосибирском неизвестный 14 раз ударил молодую девушку ножом

Фото unsplash.com / Markus Spiske

Жестокое нападение на молодую девушку в Нижней Ельцовке вечером 26 июля попало на видео.

Под Новосибирском неизвестный мужчина напал с ножом на молодую девушку и нанес ей 14 ударов. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Жуткая расправа над девушкой с использованием ножа произошла в Нижней Ельцовке. На кадрах видно, что нападавший нанес жертве не менее 14 ножевых ранений», – говорится в сообщении Telegram-канала «АСТ-54».

В комментариях к посту местные жители утверждают, что пострадавшая девушка скончалась от полученных ранений на месте.

В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и задержанию подозреваемого.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в Новосибирске арестовали домашнего тирана, зарезавшего жену ножом.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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