Под Новосибирском неизвестный 14 раз ударил молодую девушку ножом

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Жестокое нападение на молодую девушку в Нижней Ельцовке вечером 26 июля попало на видео.

Под Новосибирском неизвестный мужчина напал с ножом на молодую девушку и нанес ей 14 ударов. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Жуткая расправа над девушкой с использованием ножа произошла в Нижней Ельцовке. На кадрах видно, что нападавший нанес жертве не менее 14 ножевых ранений», – говорится в сообщении Telegram-канала «АСТ-54».

В комментариях к посту местные жители утверждают, что пострадавшая девушка скончалась от полученных ранений на месте.

В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и задержанию подозреваемого.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в Новосибирске арестовали домашнего тирана, зарезавшего жену ножом.