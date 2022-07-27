«Отправила интимные фотки другому»: подруги рассказали о причинах убийства 17-летней школьницы в Новосибирске

Фото со страницы Романа Х. в "ВКонтакте"

Жестокая расправа над 17-летней школьницей произошла в Новосибирске поздно вечером 26 июля. Предположительно, 26-летний парень девочки, нанёс ей не менее 14 ударов ножом. Знакомые погибшей объясняют убийство ревностью.

17-летняя Анна Р. * должна была пойти в 10-ый класс. Вечером 26 июля она гуляла у гусиного пруда в Ельцовке. Кровавая сцена разыгралась около половины одиннадцатого.

«Роман подбежал к ней сзади и начал её резать ножом. Он был очень зол на Аню. Они дружили несколько месяцев, и он её очень ревновал», — рассказала в соцсетях одна из подружек-одноклассниц погибшей Анастасия*.

В этот вечер события развивались стремительно. У девушки с собой был газовый баллончик, но она им даже не успела воспользоваться. После 14 ножевых ранений приехавшие медики констатировали смерть школьницы.

Фото на память

Как рассказывают местные жители, Роман целыми днями увивался за 17-летней Анной. Он писал ей ласковые слова и называл самой красивой. Подруги рассказывают, что он готов был ради Анны на всё.

Но со временем 27-летний поклонник ей надоел, она стала его избегать. В последний раз конфликт произошёл из-за фотографий, которые девушка отправила другому парню.

«Она любила делать фотки и отсылала парням интимные фотки. Накануне она отправила снимки другому парню, а Роман об этом узнал и решил устроить разборки. Он и раньше ей сцены закатывал, она даже собиралась написать заявление в полицию», — рассказывает школьная подруга Анны.

Порезав школьницу, Роман стал убегать и скрываться от полиции. Попался парень в другом конце Новосибирска.

«Он начал интересоваться у местных, как ему вернуться в Таджикистан, а те решили вызвать наряд ДПС», — рассказали очевидцы.

В Ленинском районе Новосибирска 27-летнего Романа задержали и доставили в отдел полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Выяснилось, что герой романа с несовершеннолетней уже был судим.

В ближайшее время следователи должны выйти в суд для избрания меры пресечения подозреваемого в убийстве.

*Имена несовершеннолетних героев публикации изменены.