«Отправила интимные фотки другому»: подруги рассказали о причинах убийства 17-летней школьницы в Новосибирске

Фото со страницы Романа Х. в "ВКонтакте"
Жестокая расправа над 17-летней школьницей произошла в Новосибирске поздно вечером 26 июля. Предположительно, 26-летний парень девочки, нанёс ей не менее 14 ударов ножом. Знакомые погибшей объясняют убийство ревностью.
17-летняя Анна Р. * должна была пойти в 10-ый класс. Вечером 26 июля она гуляла у гусиного пруда в Ельцовке. Кровавая сцена разыгралась около половины одиннадцатого.
«Роман подбежал к ней сзади и начал её резать ножом. Он был очень зол на Аню. Они дружили несколько месяцев, и он её очень ревновал», — рассказала в соцсетях одна из подружек-одноклассниц погибшей Анастасия*.
В этот вечер события развивались стремительно. У девушки с собой был газовый баллончик, но она им даже не успела воспользоваться. После 14 ножевых ранений приехавшие медики констатировали смерть школьницы.
Как рассказывают местные жители, Роман целыми днями увивался за 17-летней Анной. Он писал ей ласковые слова и называл самой красивой. Подруги рассказывают, что он готов был ради Анны на всё.
Но со временем 27-летний поклонник ей надоел, она стала его избегать. В последний раз конфликт произошёл из-за фотографий, которые девушка отправила другому парню.
«Она любила делать фотки и отсылала парням интимные фотки. Накануне она отправила снимки другому парню, а Роман об этом узнал и решил устроить разборки. Он и раньше ей сцены закатывал, она даже собиралась написать заявление в полицию», — рассказывает школьная подруга Анны.
Порезав школьницу, Роман стал убегать и скрываться от полиции. Попался парень в другом конце Новосибирска.
«Он начал интересоваться у местных, как ему вернуться в Таджикистан, а те решили вызвать наряд ДПС», — рассказали очевидцы.
В Ленинском районе Новосибирска 27-летнего Романа задержали и доставили в отдел полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Выяснилось, что герой романа с несовершеннолетней уже был судим.
В ближайшее время следователи должны выйти в суд для избрания меры пресечения подозреваемого в убийстве.
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