Следком возбудил уголовное дело об убийстве 17-летней девушки в Новосибирске

Фото Сиб.фм

В среду, 27 июля, новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 17-летней девушке в Нижней Ельцовке.

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ после убийства 17-летней девушки 26 июля. Несовершеннолетняя скончалась от многочисленных ножевых ранений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

"Предварительно установлено, что 26 июля 2022 года в вечернее время на почве ревности между подозреваемым и потерпевшей произошел словесный конфликт. Во время ссоры фигурант по делу нанес девушке не менее 15 ударов ножом в различные части тела. От полученных телесных повреждений последняя скончалась на месте, а подозреваемый скрылся", — сообщили в ведомстве.

По подозрению в совершении преступления в Ленинском районе задержан ранее судимый 27-летний житель Новосибирска. Он доставлен в отдел для дачи показаний.

Как ранее писал Сиб.фм, тело девушки было обнаружено вечером 26 июля посреди дороги рядом с улицей Лесосечной в Советском районе.

Жесткое убийство зафиксировал установленный в автомобиле видеорегистратор. На кадрах видно, как мужчина наносит несколько ударов ножом девушке, после чего покидает место преступления.

«В сумке у погибшей был перцовый баллончик, которым она не смогла воспользоваться. Имеется информация, что ранее со стороны погибшей уже звучали заявления об угрозах. Обычно, родители не отпускали её гулять по вечерам», — говорится в Telegram-канале "АСТ".

Напомним, 27 июля полицейские в Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки.