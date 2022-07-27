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В Новосибирске задержан мужчина, зарезавший 17-летнюю девушку в Нижней Ельцовке

Фото В Новосибирске задержан мужчина, зарезавший 17-летнюю девушку в Нижней Ельцовке
Фото В Новосибирске задержан мужчина, зарезавший 17-летнюю девушку в Нижней Ельцовке

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВК"

Полицейские в Новосибирске задержали мужчину, который 26 июля зарезал 17-летнюю девушку на дороге.

В Новосибирске задержан подозреваемый в жестоком убийстве девушки, скончавшейся от многочисленных ножевых ранений. Об этом сообщил источник в СУ СКР по региона.

По его данным, мужчина в ближайшее время будет доставлен в отдел. Известно, что задержанный ранее был судим.

27 июля в отношении него возбудили угол уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Как ранее писал Сиб.фм, трагедия произошла вечером 26 июля в Нижней Ельцовке. Мужчина нанёс 17-летней девушке больше десятка ударов ножом, после чего скрылся, а жертва погибла от полученных травм.

По данным тг-канала "АСТ", совершившим нападение может быть мужчина, который старше на 10 лет: он снимал квартиру недалеко от улицы Лесосечная, где произошла трагедия. Сообщается также, что причиной убийства стала ревность.

Напомним, ранее в сети появилось видео убийства 17-летней девушки в Новосибирске.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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