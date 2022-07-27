Самолет рейса «Новосибирск – Калининград» не смог взлететь в Толмачево из-за проблем с оборудованием

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В аэропорту Новосибирска Толмачево пассажирский самолет прервал взлет из-за компьютерного сбоя.

Самолет, следующий рейсом «Новосибирск – Калининград», не смог взлететь в аэропорту Толмачево из-за сбоя бортового компьютера. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел в среду, 27 июля. Пассажирский самолет, который направлялся из Новосибирска в Калининград, не смог вылететь из-за проблем с оборудованием. Сообщается, что воздушное судно уже начало разгон по взлетной полосе, однако в последний момент командир принял решение отменить взлет, так как произошел технический сбой.

На сайте аэропорта Толмачево указано, что самолет должен был вылететь в 12:55, однако из-за сбоя отправление перенесли на 14:41.

О пострадавших в результате прерванного взлета не сообщается.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в Новосибирске на 10 часов задержали самолет рейса «Новосибирск – Баку». При этом пассажиров даже не пустили в бизнес-зал аэропорта Толмачево.