Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Толмачёво объяснили отказ открыть бизнес-зал при задержке рейса в Баку

Фото В Толмачёво объяснили отказ открыть бизнес-зал при задержке рейса в Баку
Фото В Толмачёво объяснили отказ открыть бизнес-зал при задержке рейса в Баку

Фото Сиб.фм

Пассажиры задержанного на 10 часов рейса "Новосибирск-Баку" возмутились отказом работников "Толмачёво" открыть бизнес-зал для женщин и детей.

22 июля в новосибирском аэропорту «Толмачёво» несколько раз переносили вылет в Баку рейсом авиакомпании «ИрАэро». Суммарная задержка вылета составила 10 часов. В пресс-службе Толмачево журналисту Сиб.фм сообщили, что «аэропорт не обязан предоставлять бизнес-зал в случае задержек рейсов».

Ранее Сиб.фм подробно описывал ситуацию с многочасовой задержкой рейса. Вылет с 13:55 переносили на 14:20, потом на 15:50, затем на 17:00, 19:10. Воздушное судно покинуло Новосибирск только в 22:37.

«Никого не кормят и не поят: напитки и еду не предлагали. И самое главное — никто толком ничего не говорит», — делится пассажир.

Авиакомпания обязана предоставить пассажирам воду спустя 2 часа задержки рейса и пищу спустя 4 часа задержки. Однако, если авиакомпания многократно сообщает о небольших переносах на полчаса или час, она может избежать этого обязательства.

В конечном итоге воду пассажирам все же доставили — по одной бутылке на человека.

Также аэропорт отказался открывать бизнес-зал, когда пассажиры попросили дать возможность отдохнуть женщинам с маленькими детьми.

«Аэропорт не обязан предоставлять бизнес-зал в случае задержек рейсов», — прокомментировали отказ пресс-служба аэропорта.

Напомним, новосибирская транспортная прокуратура начала проверку после задержки авиарейса «ИрАэро».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

46847
Издеваются, как могут: в России с 18 июля ввели новый запрет по отпускам
40925
Бастрыкин поручил проверить слова депутата Пироговой о погибших на Украине военных
27449
Снова по 10000 к школе: кому дадут разовую выплату к 1 сентября 2022
19611
Выплата семьям к 1 сентября 2022: кому зачислят по 10000 рублей на подготовку к школе
17986
Жители Новосибирска сделали татуировки с изображением Иисуса, Ленина и Гитлера
15744
Депутат Пирогова получила угрозы убийством после твита о погибших военных
13351
Губернатор Травников прокомментировал скандал вокруг депутата Хельги Пироговой