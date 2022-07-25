В Толмачёво объяснили отказ открыть бизнес-зал при задержке рейса в Баку

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Пассажиры задержанного на 10 часов рейса "Новосибирск-Баку" возмутились отказом работников "Толмачёво" открыть бизнес-зал для женщин и детей.

22 июля в новосибирском аэропорту «Толмачёво» несколько раз переносили вылет в Баку рейсом авиакомпании «ИрАэро». Суммарная задержка вылета составила 10 часов. В пресс-службе Толмачево журналисту Сиб.фм сообщили, что «аэропорт не обязан предоставлять бизнес-зал в случае задержек рейсов».

Ранее Сиб.фм подробно описывал ситуацию с многочасовой задержкой рейса. Вылет с 13:55 переносили на 14:20, потом на 15:50, затем на 17:00, 19:10. Воздушное судно покинуло Новосибирск только в 22:37.

«Никого не кормят и не поят: напитки и еду не предлагали. И самое главное — никто толком ничего не говорит», — делится пассажир.

Авиакомпания обязана предоставить пассажирам воду спустя 2 часа задержки рейса и пищу спустя 4 часа задержки. Однако, если авиакомпания многократно сообщает о небольших переносах на полчаса или час, она может избежать этого обязательства.

В конечном итоге воду пассажирам все же доставили — по одной бутылке на человека.

Также аэропорт отказался открывать бизнес-зал, когда пассажиры попросили дать возможность отдохнуть женщинам с маленькими детьми.

«Аэропорт не обязан предоставлять бизнес-зал в случае задержек рейсов», — прокомментировали отказ пресс-служба аэропорта.

Напомним, новосибирская транспортная прокуратура начала проверку после задержки авиарейса «ИрАэро».