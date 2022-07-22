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общество

Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку после задержки авиарейса «ИрАэро»

Фото Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку после задержки авиарейса «ИрАэро»
Фото Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку после задержки авиарейса «ИрАэро»

Фото Сиб.фм

В Новосибирске транспортная прокуратура организовала проверку после задержки авиарейса «ИрАэро» 22 июля: почти 100 пассажиров ждут вылета с 14 часов.

22 июля пассажиры авиарейса «Новосибирск-Баку» рассказали редакции Сиб.фм о задержке своего вылета больше чем на восемь часов. Самолёт авиакомпании «ИрАэро» должен был вылететь из новосибирского аэропорта «Толмачёво» в 13:55, но после прохождения паспортного и таможенного контроля пассажирам объявили о задержке рейса. Вылет переносили несколько раз: сейчас пассажиры всё ещё ждут посадки.

В авиакомпании специалисты горячей линии не смогли озвучить точную причину задержки вылета, но пообещали, что пассажиры «полетят точно сегодня».

После публикаций в СМИ новосибирской транспортной прокуратурой была организована соответствующая проверка.

«Установлено, что 22.07.2022 в связи с необходимостью замены борта задерживается выполнение авиарейса «Новосибирск – Баку» авиакомпании «ИрАэро», запланированного на 13 часов 55 минут. В аэропорту вылета ожидают более 90 пассажиров», —

сообщили в пресс-службе новосибирской транспортной прокуратуры.

Как писал Сиб.фм, ранее пассажирам объявили, что их вылет состоится в 22:15 по местному времени.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
задержка рейса
аэропорт Толмачёво
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