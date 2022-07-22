Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку после задержки авиарейса «ИрАэро»

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В Новосибирске транспортная прокуратура организовала проверку после задержки авиарейса «ИрАэро» 22 июля: почти 100 пассажиров ждут вылета с 14 часов.

22 июля пассажиры авиарейса «Новосибирск-Баку» рассказали редакции Сиб.фм о задержке своего вылета больше чем на восемь часов. Самолёт авиакомпании «ИрАэро» должен был вылететь из новосибирского аэропорта «Толмачёво» в 13:55, но после прохождения паспортного и таможенного контроля пассажирам объявили о задержке рейса. Вылет переносили несколько раз: сейчас пассажиры всё ещё ждут посадки.

В авиакомпании специалисты горячей линии не смогли озвучить точную причину задержки вылета, но пообещали, что пассажиры «полетят точно сегодня».

После публикаций в СМИ новосибирской транспортной прокуратурой была организована соответствующая проверка.

«Установлено, что 22.07.2022 в связи с необходимостью замены борта задерживается выполнение авиарейса «Новосибирск – Баку» авиакомпании «ИрАэро», запланированного на 13 часов 55 минут. В аэропорту вылета ожидают более 90 пассажиров», —

сообщили в пресс-службе новосибирской транспортной прокуратуры.

Как писал Сиб.фм, ранее пассажирам объявили, что их вылет состоится в 22:15 по местному времени.