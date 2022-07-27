В Новосибирск в конце июля придет жара до +30 градусов

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Жителей Новосибирска предупредили о пике летней жары в конце июля.

Жаркая погода до +30 градусов установится в Новосибирске в конце текущего месяца. Об этом свидетельствуют данные сервисов по прогнозу погоды «Яндекс.Погода» и «Гисметео».

На текущей неделе жителей Новосибирска ожидает летняя жара. На смену прохладной и дождливой погоде в конце июля в Новосибирск ненадолго придет жаркая погода. Воздух прогреется до +30 градусов.

Так, сервис «Яндекс.Погода» обещает новосибирцам похолодание буквально в ближайшие дни. До 31 июля дневная температура воздуха будет колебаться от 24 до 26 градусов тепла. Ночью ожидается +15...+17 градусов. «Гисметео» прогнозирует ветреную и теплую погоду до +27 градусов днем.

Самым жарким днем второй половины месяца обещает стать четверг, 28 июля. Согласно прогнозу синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, в этот день в Новосибирске установится жара в +30 градусов. Экстремальная жара ожидает жителей Новосибирской области. В некоторых районах воздух прогреется до +32 градусов.

Заметное похолодание начнется ближе к августу. Начало последнего летнего месяца обещает быть прохладным и дождливым.

Ранее «Сиб.фм» писал, что МЧС предупредило о шквалистом ветре до 23 м/с в Новосибирской области 28 июля.