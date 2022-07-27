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В Новосибирске школьницы 12 и 13 лет украли школьные принадлежности на 3500 рублей

Фото В Новосибирске школьницы 12 и 13 лет украли школьные принадлежности на 3500 рублей
Фото В Новосибирске школьницы 12 и 13 лет украли школьные принадлежности на 3500 рублей

Фото АБ "Гвардия"

Две школьницы 12 и 13 лет попались с украденными канцелярскими принадлежностями в одном из магазинов Кировского района Новосибирска.

Новосибирские школьницы попались с неоплаченными школьными принадлежностями в одном из магазинов Кировского района. Вызволять девочек из неудобной ситуации пришлось их родителям. Об этом сообщили в агентстве безопасности "Гвардия".
Как рассказали сотрудники охраны, девочки-подростки набрали товаров на сумму около 3,5 тысяч рублей. Канцелярию они сложили в рюкзак, с которым хотели пройти мимо кассы.
"Среди украденного оказались шариковые ручки, корректоры, пластилин и другие письменные принадлежности. Денег у юных похитительниц не оказалось, поэтому в магазин пришлось приехать отцу одной из девочек. После оплаты товара на кассе все участники инцидента были отпущены", — рассказали в агентстве безопасности.
Отмечается, что одна из школьниц уже не первый раз похищает канцелярию. Девочка рассказала, что ранее выносили принадлежности из магазина, но не попадалась.
Напомним, первая в 2022 году школьная ярмарка в Новосибирске начнёт работу 1 августа. Она откроется по адресу площадь Карла Маркса, 2, на прилегающей к ТЦ «Фантазия» территории. Работа ярмарки продлится с 1 августа по 15 сентября, с 10:00 до 20:00.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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