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В Новосибирске возобновили процесс по делу покойного владельца крематория Якушина

Фото В Новосибирске возобновили процесс по делу покойного владельца крематория Якушина
Фото В Новосибирске возобновили процесс по делу покойного владельца крематория Якушина

Фото Сиб.фм

Заельцовский районный суд Новосибирска продолжил рассматривать дело директора похоронного дома "Некрополь" Сергея Якушина. Основатель крематория и музея смерти скончался в начале июля, однако его родственники настояли на возобновлении разбирательства.

27 июля в Заельцовском районном суде состоялось очередное судебное заседание по делу Сергея Якушина. Директор похоронного дома "Некрополь" предстал перед Фемидой в марте 2022 года, по обвинению в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5, статьи 291 УК РФ).

По версии следствия, Якушин был в числе тех, кто регулярно выплачивал вознаграждение заведующему патологоанатомическим отделением Горбольницы Михаилу Козяеву. На протяжение нескольких лет тот фактически состоял на зарплате у коммерсантов. Согласно материалам дела, всего заведующий моргом получил от похоронного дома "Некрополь" порядка 1,2 млн. рублей. За эти деньги он давал указания своим подчиненным, чтобы те настоятельно рекомендовали родственникам умерших обращаться именно в эту компанию.

В мае 2020 года нечистый на руку патологоанатом выслушал приговор за получение взяток (статья 290 УК РФ). Ему назначили штраф в размере 4,5 млн. рублей. В суде было установлено, что Козяев получал деньги от двух похоронных контор: ООО "Похоронный дом Некрополь" и ООО "Ритуальные услуги". Директора последней фирмы — Виталия Калюжина осудили в прошлом году.

А вот глава "Некрополя" долгое время скрывался от следствия. Правоохранители задержали его в Санкт-Петербурге лишь поздней осенью 2021-го. Якушина, который категорически отказался признать вину, сначала содержали в СИЗО, но потом перевели под домашний арест. Во время судебного процесса создатель Новосибирского крематория скончался на 70-м году жизни.

Фемида должна была прекратить дело в связи со смертью подсудимого, по не реабилитирующим основаниям. Однако сыновья Сергея Якушина настояли на том, чтобы судебное разбирательство продолжилось. Тем самым они хотят доказать невиновность своего отца и защитить его честное имя.

 

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Автор:
Леонид Ляшенко
Журналист

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