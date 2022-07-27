Водитель Land Cruiser сбил 10-летнего ребенка в Новосибирске

ГИБДД г. Новосибирск
В Новосибирске водитель иномарки сбил ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте.
В Советском районе Новосибирска 38-летний мужчина сбил 10-летнего ребенка. Школьник переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирску.
ДТП произошло вечером в среду, 27 июля. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 ехал по улице Иванова в сторону улицы Российской и напротив дома № 32 на ул. Иванова сбил ребенка. В этот момент школьник переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.
В результате наезда 10-летний мальчик получил травмы различной степени тяжести. Ребенка госпитализировали в медицинскую организацию.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливая все обстоятельства и причины аварии.
Ранее «Сиб.фм» писал, что грузовик сбил курьера на велосипеде в Новосибирске.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают