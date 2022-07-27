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общество

Водитель Land Cruiser сбил 10-летнего ребенка в Новосибирске

Фото Водитель Land Cruiser сбил 10-летнего ребенка в Новосибирске
Фото Водитель Land Cruiser сбил 10-летнего ребенка в Новосибирске

ГИБДД г. Новосибирск

В Новосибирске водитель иномарки сбил ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

В Советском районе Новосибирска 38-летний мужчина сбил 10-летнего ребенка. Школьник переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

ДТП произошло вечером в среду, 27 июля. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 ехал по улице Иванова в сторону улицы Российской и напротив дома № 32 на ул. Иванова сбил ребенка. В этот момент школьник переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате наезда 10-летний мальчик получил травмы различной степени тяжести. Ребенка госпитализировали в медицинскую организацию.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливая все обстоятельства и причины аварии.

Ранее «Сиб.фм» писал, что грузовик сбил курьера на велосипеде в Новосибирске.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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