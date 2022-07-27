Житель Новосибирска похитил сумку на 160 тысяч с золотым браслетом

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20-летний новосибирец отобрал у женщины сумку с браслетом из золота, телефоном и картами — общий ущерб составил 160 тысяч рублей.

26 июля в МВД по Новосибирской области сообщили о задержании 20-летнего жителя Калининского района, который 21 июля ограбил 43-летнюю местную жительницу в парке. По словам женщины, он забрал у неё сумку, в которой находились мобильный телефон, банковские карты и золотой браслет, после чего скрылся. Общий ущерб заявительница оценила в 160 тысяч рублей.

Полицейским удалось установить ломбард, в который сбыли похищенный браслет, а после установить и задержать подозреваемого — ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности за грабёж новосибирца.

Он рассказал, что выбросил украденную сумку вместе с телефоном, и теперь правоохранители устанавливают местонахождение похищенного имущества.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», также проводится проверка на причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

Как писал Сиб.фм ранее, недавно мужчина ограбил несколько салонов сотовой связи на 300 тысяч рублей.