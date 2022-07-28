Инженер перевел телефонным мошенникам 300 тысяч рублей

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Житель Самары лишился 300 тысяч рублей, пытаясь "спасти" свои сбережения. Он не сразу понял, что стал жертвой мошенников.

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области — изданию sovainfo.ru, в полицию обратился местный житель. 36-летний инженер завода рассказал, что с его счета преступники сняли все деньги. Как выяснилось, потрепевшему позвонили якобы из службы безопасности банка и сказали, что прямо сейчас неизвестные на него оформляют кредит.



Мужчине рекомендовали установить на телефоне специальное приложение и назвать уникальный идентификационный номер, чтобы не допустить оформления займа. Когда все действия были выполнены, мошенники поменяли номер сотового телефона, к которому был привязан счет потерпевшего, после чего перевели все его накопления.

Инженер понял, что его обманули, и обратился в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества (статья 159 УК РФ).

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