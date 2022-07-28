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Инженер перевел телефонным мошенникам 300 тысяч рублей

Фото Инженер перевел телефонным мошенникам 300 тысяч рублей
Фото Инженер перевел телефонным мошенникам 300 тысяч рублей

Фото Freepik.com

Житель Самары лишился 300 тысяч рублей, пытаясь "спасти" свои сбережения. Он не сразу понял, что стал жертвой мошенников.

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области — изданию sovainfo.ru, в полицию обратился местный житель. 36-летний инженер завода рассказал, что с его счета преступники сняли все деньги. Как выяснилось, потрепевшему позвонили якобы из службы безопасности банка и сказали, что прямо сейчас неизвестные на него оформляют кредит.

Мужчине рекомендовали установить на телефоне специальное приложение и назвать уникальный идентификационный номер, чтобы не допустить оформления займа. Когда все действия были выполнены, мошенники поменяли номер сотового телефона, к которому был привязан счет потерпевшего, после чего перевели все его накопления.
Инженер понял, что его обманули, и обратился в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества (статья 159 УК РФ).

Ранее Сиб.фм рассказывал о новом способе обмана, которым пользуются телефонные аферисты.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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