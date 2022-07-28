Шквалистый ветер до 23 м/с ожидается в Новосибирске 28 июля

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Новосибирцев оповестили о ливнях с грозами и порывах шквалистого ветра до 23 метров в секунду 28 июля.

28 июля на территорию Новосибирской области придут грозовые ливни и мощный ветер, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду. Об этом жителей Новосибирска и области предупредили в региональном МЧС.

«Днём 28 июля по западу Новосибирской области местами ожидаются дожди, грозы, при грозах ливни и шквалы ветра до 23 м/с», — указывается в сообщении ведомства.

По шкале Бофорта ветер с порывами до 24 метров в секунду считается штормовым. Отмечается, что он может нанести «небольшие повреждения».

В связи с этим экстренные службы рекомендуют новосибирцам на время непогоды парковать личный транспорт дальше от деревьев, а также снижать скорость во время езды по трассе, избегать резких манёвров и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

О том, что ещё поможет снизить риски при неблагоприятных погодных условиях, Сиб.фм рассказывал здесь.