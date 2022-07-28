На полицейских в Новосибирске завели дело о халатности после убийства 17-летней девушки

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Новосибирский Следком возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции по факту халатности, которая привела к убийству несовершеннолетней девушки.

Началось следствие по делу халатности полицейских из 10-го отдела МВД Новосибирска. Они не реагировали на заявления матери девушки о побоях и угрозе убийством. Из-за их бездействия подозреваемый оставался на свободе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, полицейские с ноября 2021 года по июнь 2022 года многократно отказывались возбуждать уголовное дело после заявлений местной жительницы о том, что ее дочери угрожает мужчина. Они не проводили с ним воспитательную работу, и 27-летний гражданин Таджикистана чувствовал свою безнаказанность. Это и привело к убийству вечером 26 июля, считают следователи.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что причиной жестокого убийства могла стать ревность: девушка отправила интимные фотографии другому парню.