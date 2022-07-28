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общество

На Украине призвали переписать историю Второй мировой войны для победы над Россией

Фото На Украине призвали переписать историю Второй мировой войны для победы над Россией
Фото На Украине призвали переписать историю Второй мировой войны для победы над Россией

Фото unsplash.com / Artem Zhukov

Советник главы МВД Украины Денисенко: без переписывания истории Россию победить невозможно.

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил о необходимости переписать историю Второй мировой войны, чтобы «победить русский мир».

Высокопоставленный украинский чиновник отметил, что Киев допустил ошибку, не переписав историю Второй мировой войны.

«Мы не сможем бороться с русским миром, если мы не напишем нашу историю Второй мировой войны», – заявил Денисенко в эфире телеканала «Украина 24».

Он добавил, что киевскому режиму важно написать новую историю городов и сел Украины. Как пишет РИА Новости, представители российской власти неоднократно заявляли о недопустимости переписывания истории, в том числе – истории Второй мировой войны.

Ранее «Сиб.фм» писал, что глава ДНР Денис Пушилин призвал расширить зону проведения спецоперации и освободить русские города от Чернигова до Одессы.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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