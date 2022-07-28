На Украине призвали переписать историю Второй мировой войны для победы над Россией

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Советник главы МВД Украины Денисенко: без переписывания истории Россию победить невозможно.

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил о необходимости переписать историю Второй мировой войны, чтобы «победить русский мир».

Высокопоставленный украинский чиновник отметил, что Киев допустил ошибку, не переписав историю Второй мировой войны.

«Мы не сможем бороться с русским миром, если мы не напишем нашу историю Второй мировой войны», – заявил Денисенко в эфире телеканала «Украина 24».

Он добавил, что киевскому режиму важно написать новую историю городов и сел Украины. Как пишет РИА Новости, представители российской власти неоднократно заявляли о недопустимости переписывания истории, в том числе – истории Второй мировой войны.

Ранее «Сиб.фм» писал, что глава ДНР Денис Пушилин призвал расширить зону проведения спецоперации и освободить русские города от Чернигова до Одессы.