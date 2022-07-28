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общество

Мигрант Хамроев признался в любви убитой 17-летней девушке в Новосибирске

Фото Мигрант Хамроев признался в любви убитой 17-летней девушке в Новосибирске
Фото Мигрант Хамроев признался в любви убитой 17-летней девушке в Новосибирске

Фото Сиб.фм

Обвиняемый в убийстве 17-летней девушки уроженец Таджикистана Хамроев дал интервью в зале суда.

В четверг, 28 июля, в Новосибирске избрали меру пресечения в отношении Хушнуда Хамроева, обвиняемого в убийстве своей бывшей девушки. 27-летний уроженец Таджикистана подозревается в том, что зарезал 17-летнюю сибирячку вечером 26 июля. Корреспондент «Сиб.фм» сообщает, что в суде Хамроев вёл себя спокойно и уверенно.

Фото Мигрант Хамроев признался в любви убитой 17-летней девушке в Новосибирске 2

Пока судья Советского районного суда удалился на перерыв, Хамроев ответил на вопросы журналистов.

Фото Мигрант Хамроев признался в любви убитой 17-летней девушке в Новосибирске 3

«Вы вину свою признаете? Сожалеете, раскаиваетесь?», – спросили журналисты. На оба вопроса Хамроев ответил: «Да».

«Почему это произошло?», – задан вопрос. Хамроев отвечает «Измена».

«Вы любили ее?», – спрашивает журналист. «Очень», – отвечает обвиняемый.

«Долго встречались?», – задан вопрос. «Два года», – ответил Хамроев.

На вопрос, не смущало ли молодого человека, что девушка была младше его почти на 10 лет, он не ответил. Зато сообщил, что общался с родственниками убитой девушки и работал с ее мамой. «Все было хорошо», – говорит Хамроев.

«Что бы вы хотели сказать ее родителям?», – спросили журналисты.

«Что я могу сказать?», – отреагировал Хамроев на этот вопрос.

Фото Мигрант Хамроев признался в любви убитой 17-летней девушке в Новосибирске 4

Обвиняемый также ответил, что не пытался скрыться из Новосибирска и вообще из России, а в момент задержания просто гулял.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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