Против известного в Новосибирске врача возбуждено уголовное дело

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В отношении известного новосибирского врача-отоларинголога возбуждено уголовное дело после неудачной операции ребенку.

В Новосибирске врача-отоларинголога обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Известная в Новосибирске ЛОР-врач городской детской больницы и нескольких частных клиник Анна В. провела ребенку операцию по удалению аденоидов. Однако что-то в ходе обычной операции пошло не так, у пациента возникли многочисленные осложнения. После этого у ребенка поднялась высокая температура, малыш даже перестал слышать на одно ухо. Помочь ребенку смогли только в других медицинских организациях.

В отношении врача было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», сообщили "АиФ-Новосибирск" в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в поликлинике Новосибирска не нашли врача, трогавшего пациентку за интимные места.