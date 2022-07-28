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Станцию метро «Спортивная» планируют достроить в сентябре в Новосибирске

Фото Станцию метро «Спортивная» планируют достроить в сентябре в Новосибирске
Фото Станцию метро «Спортивная» планируют достроить в сентябре в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Строительство новой станции новосибирского метрополитена «Спортивная» планируют завершить в сентябре 2022 года.

Строящаяся в Новосибирске станция метро «Спортивная» должна быть закончена в сентябре текущего года — об этом заявил мэр города Анатолий Локоть на выездном совещании 27 июля.

По словам градоначальника, на данный момент вопрос с финансированием возведения «Спортивной» решён, и проблем с её строительством нет.

«После доработок общая стоимость станции составляет чуть более трёх миллиардов рублей. Нет проблем и с оборудованием: все поставки осуществляются, контракты заключены. Поэтому у нас нет сомнений, что 14-я станция Новосибирского метрополитена будет построена в сентябре», — озвучил Анатолий Локоть.

Он пояснил, что в ближайшее время станция приобретёт окончательный вид: в текущее время уже ижут отделочные работы, укладка панно и оформление пола, а также облицовка фасада. Также на «Спортивной» уже установлены и прошли первые испытания эскалаторы.

«На станции практически закончен весь основной объём архитектурно-строительных работ, проброшены все внешние и внутренние коммуникации, идёт монтаж оборудования и отделочные работы. Также ещё предстоит благоустроить прилегающую территорию, которая будет оформлена брусчаткой», — дополнил директор муниципального предприятия «Метро МиР» Александр Мысик.

Как писал Сиб.фм ранее, пропускная способность «Спортивной» — 24 тысячи пассажиров в час.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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