Водитель минивэна Nissan пострадал в ДТП с деревом в Новосибирске

Фото vk.com / act54
В Новосибирске минивэн Nissan Liberty врезался в дерево, пострадал водитель автомобиля.
После столкновения минивэна Nissan Liberty с деревом на левом берегу Новосибирска травмы получил водитель автомобиля. Сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла утром в четверг, 28 июля. На улице Блюхера в Новосибирске автомобиль Nissan врезался в дерево. 32-летний мужчина ехал по улице Блюхера в сторону улицы Геодезическая, в какой-то момент не справился с управлением и наехал на дерево.
В результате инцидента пострадал водитель иномарки, однако судя по всему, серьезных травм новосибирец не получил. Ему была оказана разовая медицинская помощь врачом «скорой». В ГИБДД уточнили, что в момент ДТП мужчина находился в трезвом состоянии.
Ранее «Сиб.фм» писал, что 17-летний парень врезался в дерево, сбегая от полиции в Новосибирске.
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