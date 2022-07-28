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общество

Водитель минивэна Nissan пострадал в ДТП с деревом в Новосибирске

Фото Водитель минивэна Nissan пострадал в ДТП с деревом в Новосибирске
Фото Водитель минивэна Nissan пострадал в ДТП с деревом в Новосибирске

Фото vk.com / act54

В Новосибирске минивэн Nissan Liberty врезался в дерево, пострадал водитель автомобиля.

После столкновения минивэна Nissan Liberty с деревом на левом берегу Новосибирска травмы получил водитель автомобиля. Сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла утром в четверг, 28 июля. На улице Блюхера в Новосибирске автомобиль Nissan врезался в дерево. 32-летний мужчина ехал по улице Блюхера в сторону улицы Геодезическая, в какой-то момент не справился с управлением и наехал на дерево.

В результате инцидента пострадал водитель иномарки, однако судя по всему, серьезных травм новосибирец не получил. Ему была оказана разовая медицинская помощь врачом «скорой». В ГИБДД уточнили, что в момент ДТП мужчина находился в трезвом состоянии.

Ранее «Сиб.фм» писал, что 17-летний парень врезался в дерево, сбегая от полиции в Новосибирске.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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