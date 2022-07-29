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общество

40 пленных украинских боевиков «Азова»* погибли в колонии в результате обстрела ВСУ

Фото 40 пленных украинских боевиков «Азова»* погибли в колонии в результате обстрела ВСУ
Фото 40 пленных украинских боевиков «Азова»* погибли в колонии в результате обстрела ВСУ

Фото unsplash.com / Diego González

При обстреле ВСУ колонии в поселке Еленовка ДНР, где содержатся пленные «азовцы»*, погибли 40 человек.

Украинские вооруженные формирования нанесли удар по исправительной колонии № 120 в поселке Еленовка в Донецкой народной республике, где содержат пленных боевиков из «Азова»*. Об этом сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

«Прямое попадание в барак с пленными. Результат на сейчас: 40 погибших, 130 раненных. Пока разбирают завалы, поэтому цифры могут увеличиться. Руководство Украины, видимо, решило избавиться от ненужного балласта», – написал Безсонов в своем Telegram-канале.

Колонию, где содержатся пленные украинские боевики из «Азова»*, украинские войска обстреляли из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. При этом нацисты прицельно били по баракам с пленными.

Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник добавил, что киевский режим, по всей видимости, счел сдавшихся боевиков позором и дал приказ их ликвидировать.

«Тем более что «герои» запели уже на разные голоса, что выглядит совсем не героически и ломает информационную повестку», – написал Мирошник в Telegram-канале.

Ранее «Сиб.фм» писал, что на Украине призвали переписать историю Второй мировой войны для победы над Россией.

*«Азов» – террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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