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Девушек без бюстгальтеров предупредили о "голодных тиграх" в Новосибирске

Фото Девушек без бюстгальтеров предупредили о "голодных тиграх" в Новосибирске
Фото Девушек без бюстгальтеров предупредили о "голодных тиграх" в Новосибирске

Фото: Shutterstock

Психотерапевт из Новосибирска предостерегла девушек без нижнего белья от прогулок в компании нетрезвых мужчин.

Психотерапевт Татьяна Ефанова считает, что люди с советским воспитанием могут посчитать отсутствие бюстгальтера «непотребством», а некоторые мужчины — воспринять как провокацию. Об этом она рассказала в эксклюзивном материале Сиб.фм.

При выборе гардероба следует учитывать не только личные предпочтения, но и контекст. Например, в неблагополучном районе, где часто собираются пьяные мужские компании, многие неблагоразумные индивиды могут воспринять отсутствие бюстгальтера как провокацию.

«Важно соблюдать меры предосторожности и “не ходить в клетку к голодному тигру”», — , объясняет специалист.

Впрочем, в современном цивилизованном обществе не должно возникнуть проблем.

Кроме вопроса личного психологического и физического комфорта, отказ от ношения бюстгальтера может быть формой бунта против общества, считает Татьяна Ефанова.

Если вопрос в комфорте, то важно подобрать подходящее нижнее бельё. Если не забывать о грамотном уходе за изделием, то правильно подобранный бюстгальтер не вызывает дискомфорта при ношении, поясняет главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова.

«Носить или не носить — личное дело каждой женщины. Отказ от ношения бюстгальтера не приносит никакого вреда здоровью: это восприятие себя и любовь к себе, что приводит к комфорту», — считает медик.

Напомним, ранее онколог-маммолог рассказала, как выбрать изделие, которое будет комфортным и безопасным в ежедневной носке.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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