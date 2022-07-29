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Экс-командир «Азова»* объявил охоту на виновных в ударе по украинским боевикам в СИЗО

Фото Экс-командир «Азова»* объявил охоту на виновных в ударе по украинским боевикам в СИЗО
Фото Экс-командир «Азова»* объявил охоту на виновных в ударе по украинским боевикам в СИЗО

Фото unsplash.com / israel palacio

Украинские вооруженные формирования нанесли удар по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные «азовцы»*. 53 боевика погибли.

Бывший командир националистического полка «Азов»* Андрей Билецкий объявил охоту на виновных в ракетном ударе по СИЗО в Еленовке в ДНР, где содержали пленных боевиков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Билецкий назвал случившееся спланированным актом и нарушением законов войны. Он заявил, что начал охоту на каждого причастного к массовому убийству, и каждый рядовой исполнитель и каждый организатор столкнется с местью. Военкор Георгий Медведев отметил, что украинские нацисты собираются «мстить» военным ДНР за террористический акт, совершенный украинскими войсками.

Напомним, 29 июля вооруженные формирования Украины нанесли ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня по HIMARS по колонии в Еленовке, где содержали пленные «азовцы»*. В результате ракетного удара погибли 53 украинских боевика, ранения получили 8 сотрудников СИЗО.

Киевский режим отрицает причастность к удару. Как пишет «Лента.ру», в украинском Генштабе заявили, что в произошедшем виновата российская армия. По заявлениям Киева, таким образом Россия пытается скрыть пытки и убийства украинских нацистов, содержащихся в СИЗО.

Власти ДНР отметили, что украинские войска нанесли удар по баракам с пленными после того, как они начали массово давать показания о совершенных ими по указу Киева военных преступлениях.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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