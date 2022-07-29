Индекс жарёхи: свежая картошка с грибами в Новосибирске «потянула» на 475 рублей

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В Новосибирске частники начали продавать свежий картофель, грибы и зелень — идеальное сочетание для любимой многими "жарёхи". Во сколько обойдётся блюдо практически "с грядки", выяснили журналисты Сиб.фм.

Домашний картофель урожая 2022 года начали продавать на площади Калинина в Новосибирске по 100 рублей за килограмм. К покупке золотистых клубней напрашиваются лесные грибы — сыроежки или лисички, и, конечно, ароматная зелень — укроп и лук. Журналист Сиб.фм прогулялся среди рядов торговцев и выяснил, во сколько обойдется гастрономическая классика.

"Жарёха" с огорода

Домашний картофель лучше всего жарить на сливочном масле с лисичками и зеленью. Идеально дополнят блюда зелень, огурцы и соленые грузди. Цена вопрос получилась внушительной:

Сливочное масло — 110 рублей за пачку.

Картошка домашняя — 100 рублей за 1 кг.

Лисички — 250 рублей за двухлитровое ведерко (чуть меньше 1 кг).

Грузди — 1200 рублей за 5-литровое ведро свежих грибов (цена на пл. Калинина) или 2000 рублей за трехлитровую банку солёных груздей (цена на Avito).

Огурцы — 80 рублей за 1 кг.

Укроп, петрушка, кинза — 50 рублей за пучок.

Пачки масла и банки груздей хватит более чем на неделю приготовления и употребления. На такую же неделю понадобятся 3-4 кг картофеля, 5-7 пучков зелени и два ведерка лисичек (грибы сильно ужариваются).

Итак, цена семи порций — 3330 рублей. В пересчете на одну порцию — 475 рублей.

Магазинная "жарёха"

Но что, если мы попытаемся сэкономить? Цена картофеля сразу упадет до 40 р/кг, огурцов — до 70 р/кг. А лисички прямо сейчас выгоднее брать у грибников: их магазинная цена в 3 раза выше. Цена на домашние и магазинные грузди в пересчете на литр совпадает — берите там, где удобнее.

С магазинными ингредиентами цена за ужин падает до 441 рубля.

Самым дорогим элементом ужина остается закуска из соленых груздей. Без груздей цена ужина падает в 3 раза, до 155 рублей.

Самостоятельный сбор грибов делает ужин выгоднее в 3 раза. Кстати, редакция Сиб.фм собрала в одном тексте самые грибные места Новосибирской области.

Также сообщалось, что несмотря на засуху, новосибирские леса богаты разнообразными грибами в конце июля. Грибники хвастаются трофеями, выкладывая фотографии ведер, багажников и даже ванн, наполненных лисичками, опятами, груздями, белыми грибами и подосиновиками.