«Совсем страх потеряли»: житель Новосибирска пожаловался на неработающие пункты вакцинации

Фото: Google Maps, Яндекс.Карты, Густаво Зырянов / Сиб.фм

Житель Новосибирска пожаловался на неактуальные адреса пунктов вакцинации.

Житель Новосибирска обратился в редакцию Сиб.фм и пожаловался, что в городских сервисах не указаны актуальные пункты вакцинации от COVID-19. Алексей Н. рассказал о том, через что ему пришлось пройти, чтобы поставить повторную вакцину.

Алексей стал искать удобные для него пункты вакцинации на городской онлайн-карте, которая обновляется каждые 2 недели. Ближайшим удобным пунктом оказалась поликлиника №27 на ул. Мочищенское шоссе, 57. Дозвониться до поликлиники по контактному телефону не удалось.

Приехав в поликлинику после работы, Алексей узнал, что вакцину от COVID-19 можно поставить с 8:00 до 13:00 в порядке очереди наравне со всеми остальными прививками в процедурном кабинете — то есть сегодня он уже опоздал, несмотря на заявленное время до 20:00.

По дороге домой нашлись еще пункты вакцинации. Ближайший — поликлиника ГБУЗ НСО «ГБ №4» на ул. Флотская, 17а. Алексея там встретил строитель, который объяснил, что пункт несколько месяцев назад переехал на ул. Новоуральская, а здесь проводится ремонт.

Карта пунктов вакцинации показывает, что пункт на Флотской работает, хотя это не так.

На Новоуральской 27/1 сибиряка встретили закрытые двери. Пункт давно не работает.

И на Google Maps, и на Яндекс.Картах есть метка, что здесь есть пункт вакцинации от COVID-19.

Мужчина расспросил местных жителей и узнал, что пункт вакцинации есть в соседнем здании (которое не отмечено на карте пунктов вакцинации). Там ставят прививки с 8:00 до 12:00, зато вне общей очереди. Такой вариант был Алексею неудобен, и он решил проверить еще один, который находится недалеко от работы — поликлиника №27 на ул. Рельсовая, 4.

«Встречают не очень приветливо, что вообще странно для гуманистического учреждения, задача которого — помогать людям, а не заставлять чувствовать себя униженными. Начался допрос: к какой поликлинике прикреплен, где проживаю. После чего сказали, что для того, чтобы поставить прививку здесь, в наиболее удобном для меня месте, мне нужно открепиться от поликлиники по месту жительства и прикрепиться к этой поликлинике. На мой взгляд, это бред. Я пришел не за оказанием медицинской помощи, а за вакцинацией», — рассказывает огорченный житель Новосибирска.

Впрочем, врач оказался приятным профессионалом, который быстро сделал все записи и поставил первый компонент вакцины Спутник-V.

«В целом после всей этой процедуры возникает ощущение, что вся система устроена так, чтобы я либо отказался от своей идеи поставить прививку, либо чувствовал себя виноватым в чем-то», — рассказывает Алексей, — «Относятся так, будто я кому-то что-то должен, и всячески это демонстрируют. Возникает ощущение, что организаторы расслабились и совсем страх потеряли на фоне того, что с весны заболеваемость коронавирусом резко снизилась. Эта расслабленность кажется немотивированной и опасной».

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У городских информационных сервисов явно есть проблемы с с обновлением адресов пунктов вакцинации, на Яндекс.Картах и Google Maps тоже порой указано неактуальное время работы и не работающие контактные телефоны пунктов, а сервис в регистратуре отбивает желание общаться.

«Всё это создает ощущение бессистемности», — сетует Алексей Н.

В России число зараженных COVID-19 за неделю выросло в разы. Казалось бы, вся система должна пропагандировать повторную вакцинацию, но вместо этого она строит препятствия, из-за которых обычный житель города скорее откажется от идеи, чем пойдет до конца.

Впрочем, есть и хорошие примеры: как рассказывает сам новосибирец, его знакомый беспрепятственно поставил вакцину в ТЦ «Сан Сити» на площади Маркса. Пункт работает по расписанию, медицинское оборудование есть, врачи работают быстро.

27 июля, днём, мэрия Новосибирска опубликовала актуальный список пунктов вакцинации. Можно записаться на вакцинацию на сайте «Госуслуги» и по телефону единой регистратуры 122.

Для вакцинации необходимо иметь при себе сертификат профилактических прививок (форма 156/у-93 при наличии), паспорт, страховой полис, СНИЛС.