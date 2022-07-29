В Новосибирске потушили пожар в квартире на 7 этаже многоэтажного дома в Горском микрорайоне

МЧС России по Новосибирской области

В Горском микрорайоне Новосибирска загорелась квартира на 7-м этаже многоэтажного жилого дома.

Вечером в пятницу, 29 июля, в Горском микрорайоне Новосибирска произошел пожар в одной из квартир многоэтажного жилого дома. О происшествии сообщили в региональном главке МЧС.

Около 21:35 в дежурную часть МЧС поступило сообщение о дыме, который идет из квартиры на седьмом этаже многоэтажного дома в Горском микрорайоне. Сотрудники МЧС незамедлительно выехали на вызов. К моменту прибытия пожарных горел балкон указанной квартиры.

Людей внутри горевшей квартиры не было. Спасатели эвакуировали трех жильцов верхних этажей дома. Еще десять человек эвакуировались самостоятельно до прибытия первых подразделений пожарной охраны.

За 15 минут сотрудникам экстренного ведомства удалось ликвидировать возгорание.

В результате пожара оказались повреждены балкон и кухня квартиры на площади 6 «квадратов», остальная площадь квартиры закопчена.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в Новосибирске полиция начала проверку по факту пожара в 13-этажном доме.