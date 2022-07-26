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В Новосибирске полиция начала проверку по факту пожара в 13-этажном доме

Фото В Новосибирске полиция начала проверку по факту пожара в 13-этажном доме
Фото В Новосибирске полиция начала проверку по факту пожара в 13-этажном доме

Фото предоставлено пресс-службой МЧС по Новосибирской области

Новосибирские прокуроры взяли на контроль проведение доследственной проверки по факту крупного пожара в многоэтажке на улице Ленина.

Возгорание в 13-этажном жилом доме в центре Новосибирска произошло 26 июля. Огонь повредил сразу 6 квартир. По факту ЧП Отдел полиции №2 "Железнодорожный" проводит доследственную проверку. На место выезжал районный прокурор. В надзорном ведомстве взяли ситуацию на контроль.

Напомним, что здание на Челюскинском жилмассиве загорелось в утренние часы. Пламя распространялось по балконам многоэтажки. Пожарные расчеты прибыли по вызову через считанные минуты. Бойцы МЧС перевели людей на незадымленные лестничные клетки. 20 человек эвакуировались самостоятельно. На ликвидацию пожара огнеборцам потребовалось 20 минут. В результате, обошлось без пострадавших.

Однако материальный ущерб, причинённый жильцам, еще только предстоит подсчитать. Стоит отметить, что уже после пожара одну из квартир в горевшем доме выставили на продажу.

В данный момент дознаватели МЧС выясняют причину возгорания.

 

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Автор:
Леонид Ляшенко
Журналист

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