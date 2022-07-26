В Новосибирске выставили на продажу квартиру в 13-этажке со сгоревшими балконами

Фото: Циан

В Новосибирске продают трехкомнатную квартиру в 13-этажном доме после пожара.

Утром во вторник, 26 июля, в 13-этажном доме в Железнодорожном районе Новосибирска произошел пожар. Сразу на нескольких этажах многоэтажки выгорели балконы. Одну из квартир в пострадавшем от пожара дома выставили на продажу за 11 миллионов рублей.

Объявление о продаже «трешки» в доме № 94 на улице Ленина во вторник, 26 июля, было сопровождено припиской «Срочная продажа. Торг». Утром в этой многоэтажке случился пожар, в результате которого от огня получили повреждения балконы со второго по 12 этаж. В региональном главке МЧС отметили, что распространению огня способствовала горючая гидроизоляция на фасаде дома – после этого там вспыхнули кондиционеры.

В объявлении о продаже квартиры не указано, пострадал ли балкон указанного объекта недвижимости в результате пожара. Судя по тому, что квартира находится на втором этаже, огонь мог дойти и до нее.

Сейчас продавец хочет получить за квартиру в 13-этажном доме, расположенном на территории Челюскинского жилмассива, 11 миллионов рублей. Общая площадь квартиры составляет 104 квадратных метра. Примечательно, что кондиционер хозяева обещают оставить покупателям.