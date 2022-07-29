В Новосибирске пропал ретривер-чемпион стоимостью 300 тысяч рублей

Фото предоставлены владельцем собаки, novos.mk.ru.

Владельцы объявили в розыск золотистого ретривера, сбежавшего с дачного участка под Новосибирском.

Владельцы сбежавшего золотистого ретривера просят помощи у жителей Новосибирска. Их пёс сбежал с участка в селе Морозово Искитимского района. Об это сообщает novos.mk.ru.

Семилетний белый кобель Барон породы золотистый ретривер — чемпион России и национального клуба породы, поэтому хозяева просят сообщить всё, что известно о местонахождении собаки.

На Бароне был синий ошейник и клеймо заводчика. Хозяева подозревают, что его могли увезти на автомобиле, увидев ценность для разведения или перепродажи.

Хозяин собаки Николай просит сообщить ему всё, что вам известно о местонахождении ценного пса, по номеру 8-913-948-77-33.

Напомним, ранее сбежавшую в аэропорту Новосибирска собаку Боню ищут с 21 июня. Сбежавшую в аэропорту Новосибирска собаку Боню ищут с 21 июня, однако пока что найти беглеца не удалось.

Также жительница Новосибирска рассказала, как готовит роллы и пиццу для собак. По словам женщины, все лакомства для животных безопасны, рецепты согласовываются с ветеринар-диетологом. Роллы готовятся из водорослей нори, риса, морковки, мясного фарша и творожной массы. Пицца — из муки, овсяных хлопьев, мёда, морковки, риса, курицы, сыра, мясного фарша.