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Врач из Новосибирска Овсянникова назвала симптомы субварианта «Кентавр»

Фото Врач из Новосибирска Овсянникова назвала симптомы субварианта «Кентавр»
Фото Врач из Новосибирска Овсянникова назвала симптомы субварианта «Кентавр»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Названы основные симптомы сверхзаразного подварианта COVID-19 «Кентавр».

28 июля, в четверг, в России 7 человек заразились подвидом COVID-19, который неофициально называют «Кентавром». Это один из мутировавших гибридных подвариантов штамма Омикрон коронавируса COVID-19. Главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова в беседе с nsk.aif.ru рассказала о симптомах нового варианта.

Главврач отменила, что полный и точный набор симптомов неизвестен, так как у исследователей слишком мало данных. Но уже сейчас можно говорить, что основным признаком инфекции является боль в горле.

Татьяна Овсянникова рекомендует при боли в горле сразу предполагать COVID-19, а не летнюю простуду.

На данный момент инфекционисты считают, что основные симптомы «Кентавра» — боль в горле, головная боль, заложенность носа, кашель, чихание. Второстепенные симптомы — повышенная утомляемость, боли в мышцах, головокружение, увеличение шейных лимфоузлов, боль в глазах и в груди.

Напомним, ранее вирусолог из Новосибирска Александр Шестопалов подтвердил эффективность «Спутника V» против «кентавра». Так как «Спутник V» воздействует на консервативные участки вируса, которые модифицируются редко, вакцина будет продолжать защищать от тяжёлого течения коронавируса даже при условии заражения новым субвариантом.

Также Александр Шестопалов отметил, что коронавирус постепенно приобретает характер сезонного заболевания, которое требует вирусологического контроля и профилактики наравне с гриппом.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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