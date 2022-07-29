Жители Новосибирска могут выбрать названия восьми скверов и парков

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Мэрия Новосибирска предложила горожанам выбрать названия для восьми парковых территорий.

В Новосибирске могут появиться скверы «Крылья Сибири» и «Изумрудный». Названия для восьми парков горожанам предложили выбрать самостоятельно.

Голосование за название нескольких скверов в Новосибирске продлится до 2 августа 2022 года на портале «Госуслуг». Всего новосибирцам предлагают выбрать названия для восьми зеленых территорий в разных районах города. Так, в списке для голосования есть и будущий парк Ельцовка-1, а также сквер у Военного городка, который предлагают назвать в честь героев Донбасса.

Парк в пойме реки Ельцовка-1 власти предлагают назвать «Ельцовским парком» или просто «Ельцовкой», однако горожане могут предложить свой вариант названия. Сейчас рабочие приступили к благоустройству будущего парка, который будет располагаться вдоль берега реки от Красного проспекта до ул. Ипподромской.

Также новосибирцы могут выбрать название для нескольких озелененных территорий в разных районах города. Зеленая зона на пересечении улиц Кропоткина и Красного проспекта может приобрести название «Изумрудный». А сквер на пересечении улиц Советской и Орджоникидзе предлагают назвать «Крылья Сибири».

В мэрии Новосибирска отметили, что результаты голосования рассмотрит комиссия по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры в границах города.

«Решение комиссии о наименовании скверов будет утверждено постановлением мэрии», – заключили в муниципалитете.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в Заельцовском парке Новосибирска детские площадки закрыли из-за дефектов.