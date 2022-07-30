Адвокат Нефедовский не исключил реальный срок для полицейских после убийства девушки в Новосибирске

Фото Сиб.фм

Адвокат Нефедовский заявил, что полицейским может грозить реальное лишение свободы в случае, если будет доказана их халатность в деле о гибели 17-летней девушки в Новосибирске.

Полицейским из Новосибирска грозит тюремный срок, если следователи докажут, что их халатность привела к гибели 17-летней девушки. Об этом сообщает адвокат Геннадий Нефедовский «Ленте.ру».

26 июля на улице Лесосечная в Новосибирске 27-летний гражданин Туркменистана напал с ножом на 17-летнюю девушку и нанес около 15 ударов ножом. Девушка скончалась на месте. Мужчина сбежал, но уже утром следующего дня его поймали, когда он пытался сбежать из России.

Мать девушки с ноября 2021 года по июнь 2022 года 3 раза подавала заявления о бытовом насилии, побоях и угрозе убийством. Полицейские отказывались возбуждать уголовное дело в отношении гражданина Туркменистана. Эта безнаказанность могла привести к убийству вечером 26 июля, полагают следователи СУ СКР по Новосибирской области.

Адвокат Геннадий Нефедовский замечает, что видит в бездействии полицейских признаки халатности. За это может грозить до 5 лет тюрьмы. Как сообщает адвокат, степень наказания зависит от того, какие доказательства предоставила мать девушки.

Также Геннадий Нефедовский отметил, что зачастую полицейские в подобных случаях ограничиваются профилактической беседой.

«Если лицо, в отношении которого написано заявление, имеет криминальное прошлое, то к заявлению отнесутся внимательнее», — отметил Нефедовский.

Подозреваемый Хушнуд Хамроев ранее был судим за побои и угрозу убийством.