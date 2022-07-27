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Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
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Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
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общество

СКР оценит бездействие МВД Новосибирска в деле об убийстве 17-летней девушки

Фото СКР оценит бездействие МВД Новосибирска в деле об убийстве 17-летней девушки
Фото СКР оценит бездействие МВД Новосибирска в деле об убийстве 17-летней девушки

Фото Сиб.фм

Мужчина неоднократно угрожал 17-летней школьнице перед тем, как ее убить.

Родственники 17-летней девушки, которая была убита 26 июля бывшим парнем, не раз обращались в полицию с жалобами на угрозы. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

«Родственники убитой девушки, тело которой было обнаружено на улице Лесосечной города Новосибирска, ранее неоднократно сообщали об угрозах от подозреваемого в органы полиции», – говорится в сообщении.

В Следкоме уточнили, что родные убитой школьницы жаловались на отсутствие реакции со стороны правоохранительных органов. Родственники девушки утверждают, что полицейские никак не работали с мужчиной, который угрожал своей подруге.

В рамках расследования уголовного дела следователи дадут правовую оценку бездействию сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, трагедия произошла поздно вечером 26 июля. 26-летний мужчина убил свою бывшую девушку, нанеся ей не меньше 15 ударов ножом. 17-летняя жертва нападения скончалась на месте от полученных травм, а преступник попытался уехать на родину, в Таджикистан. Сотрудники полиции задержали его утром 27 июля, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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