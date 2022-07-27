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Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
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Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
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общество

Зарезавший 17-летнюю девушку в Нижней Ельцовке мужчина хотел сбежать из России

Фото Зарезавший 17-летнюю девушку в Нижней Ельцовке мужчина хотел сбежать из России
Фото Зарезавший 17-летнюю девушку в Нижней Ельцовке мужчина хотел сбежать из России

Фото unsplash.com / Max Fleischmann

Подозреваемый в жестоком убийстве 17-летней девушки в Новосибирске планировал сбежать из России.

Убийство 17-летней девушки произошло вечером во вторник, 26 июля. Предполагаемый преступник нанес ей несколько ударов ножом. После совершения убийства мужчина хотел уехать из страны, сообщают в региональном главке МВД.

Сообщение о преступлении поступило в отдел полиции поздним вечером во вторник, 26 июля. Около 22:30 неизвестный нанес не меньше десяти ударов ножом молодой девушке. Все произошло возле дома на улице Лесосечной в Нижней Ельцовке в Новосибирске, на место происшествия незамедлительно выехали медики и следственно-оперативная группа. От полученных ранений жертва преступника скончалась на месте, ею оказалась 17-летняя девушка.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого. В результате опроса очевидцев было установлено, что на девушку напал ее 27-летний знакомый. Ранее он был судим за побои и угрозы убийством.

Ориентировку на мужчину передали всем наружным отрядам полиции, около 9:00 в среду, 27 июля, подозреваемого задержали в Ленинском районе Новосибирска на улице Хилокской. На тот момент он собирался выехать за пределы государственной границы РФ.

В совершении преступлении задержанный признался. В СУ СК РФ по Новосибирской области возбудили в отношении него дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По неподтвержденным данным, распространяемым в местных Telegram-каналах, возможный убийца молодой девушки – уроженец Таджикистана Хушнуд Х. В районе Хилокского рынка, где его задержали сотрудники ДПС, мужчина узнавал у местных, как можно уехать на Родину.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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