СК опубликовал видео допроса предполагаемого убийцы 17-летней девушки в Новосибирске

Фото и видео СКР

Мужчина жестоко убил 17-летнюю жительницу Новосибирска вечером 26 июля.

Следственный комитет РФ обнародовал видеозапись допроса подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске. Кадры появились в официальном аккаунте ведомства в Telegram.

В среду, 27 июля, СКР опубликовал видео допроса уроженца Таджикистана, которого задержали по подозрению в убийстве 17-летней девушки. Трагедия произошла накануне вечером в микрорайоне Нижняя Ельцовка в Новосибирске. В Сети появилось видео, на котором видно, как неизвестный догоняет убегающую от него девушку в светлых джинсах, валит ее на землю и начинает наносить удары ножом.

Позже выяснилось, что преступник нанес жертве не менее 15 ударов ножом. От полученных ранений девушка скончалась на месте.

Правоохранительные органы оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний Роман Х., молодой человек убитой. Утром 27 июля его задержали на Хилокской улице, когда мужчина узнавал на Хилокском рынке, как ему выехать из России в Таджикистан. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». По версии следствия, 26 июля между задержанным и девушкой произошел словесный конфликт. Подруги убитой рассказали «Сиб.фм», что мужчина начал ревновать ее после того, как девушка отправила интимные фото другому молодому человеку.

На кадрах с допроса видно, что молодой человек сидит перед сотрудниками правоохранительных органов в черной кепке. На вопрос «кого вы убили» он отвечает: «свою девушку». Орудием убийства мужчина называет нож.

Ранее «Сиб.фм» писал, что органы системы профилактики проверяют семью девушки, которая встречалась с уроженцем Таджикистана на десять лет старше ее. Обмудсмен Болтенко пообещала, что при необходимости близким убитой 17-летней девушки окажут всю необходимую помощь.